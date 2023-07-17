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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بكاء طفل مع أذان الفجر| ونهاية عروسين.. رواية مُبكية عن انهيار عقار الحدائق

العقار
العقار

يا فرحة ما تمت.. لقي عروسان مصرعهما فى انهيار العقار المنكوب بمنطقة حدائق القبة، فى واقعة لم تكن الأولى من نوعها، فبعد أيام من انهيارعقار الإسكندرية، استيقظ أهالي منطقة حدائق القبة بالقاهرة، على كابوس كان سببه عقار مكون من 5 طوابق توفي على أثر انهياره عدد من السكان من بينهم أطفال ونساء ورجال، وكان من ضمنه عروسان لم يمر شهر على زواجهما حتى لقيا حتفهما ليخلفا بذلك ندبة وجرحا فى قلوب الأهل والجيران.

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صوت طفل يبكي ويصرخ بصوت عالٍ

 

روت إحدى السيدات من شهود العيان على الواقعة بصوت وكلمات تكاد أن لا تخرج من هول ما تقول، أنها استيقظت من نومها على فزع سقوط المنزل وأصوات الجيران،.. وبصوت عالٍ صرخت وتقول بالقرب من وقت اذان الفجر لقينا البيت بيذبذب اعتقدنا انه زالزال، وسمعنا صوت طفل بيبكي ويصرخ بصوت عالي .. وفجأه البيت وقع وكأنهوا كوم من الرماد.. المنظركان صعب جدا فى ناس ماتت وأطفال وعروسة فى الدور الخامس، وممرضة وأهلها كانوا جايين يصالحوها على جوزها لأنهم كانوا  بينهما خلاف.

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البيت وقع مع أذان الفجر..

وروت شاهدة عيان أخرى تقطن منطقة الشروق: تقول " جريت لقيت  البيت بيقع.. اتصلوا بيا قالوا الحقي البيت بيقع واختي ساكنة فيه هنا.. لما جيت  لقيتهم بيطلعوا الجثث واختي كانت فى البلكونة مش قادرة تنزل لكنهم نزلوها .. والواجهة وقعت وحريم واطفال ، البيت وقع مع أذان الفجر وهو بيقول الله اكبر ملحقش يكملها.

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البداية..

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من دور أرضي و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حي الأربعين بمعدات لرفع الأنقاض.

وكشف الفحص المبدئى وفاة 8  أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن ناجين سيدة، فيما تم نقلهم الى المستشفى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهما. 

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