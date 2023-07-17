قتلوه علشان الميراث.. النيابة تستدعي نجل صاحب محل عين شمس

أمرت جهات التحقيق عين شمس، باستدعاء نجل صاحب محل لقي مصرعه في مشاجرة على يد اثنين من أقاربه بسبب خلاف على الميراث لسماع اقواله.

البداية..

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بمشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (صاحب محل - مقيم محل البلاغ) بالشقة محل سكنه ولا يوجد به إصابات ظاهرية.

وبسؤال (نجله، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده المتوفى واثنين من أقاربه "مقيمان بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهم حول الميراث قاما على إثرها بالتعدي عليه بالسب والضرب بالأيدي "دون إصابات" نتج عن ذلك سقوطه أرضًا ووفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو في حقهما وتمك رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.