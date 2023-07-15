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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غسل 25 مليون جنيه.. قرار جديد بشأن شخص بمنطقة حدائق القبة

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع وامتناع عن سداد مديونية لصالح شركة أدوية مملوكة للدولة بمنطقة حدائق القبة.

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جرائم الأموال 

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة،الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

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التحقيق..

وكشفت التحقيقات قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات )، وكذا إيداع بعض منتلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدقدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ 25 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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