اتمسك بكيلو حشيش | تجديد حبس ديلر الشرابية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه حيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام احد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.