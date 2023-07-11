2 كيلو مخدرات.. قرار جديد بشأن عاطل عين شمس

جدد قاضي المعارضات بـ محكمة جنح عين شمس، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو.

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته “كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول”.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.