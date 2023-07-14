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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بآلة حادة و على رأسه | المؤبد لقاتل مسن المرج

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية ، بالسجن المؤبد لشخص لإدانته قتل مسن وإصابة نجله لخلافات بينهم بمنطقة المرج.

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أمر الإحالة…
 

وجاء في أمر لإحالة، أن المتهم قتل م.م مسن وأصاب نجله ف.م طالب بآلة حادة، وذلك لخلافات بينهم علي مبلغ مالي رفض المجني عليه إعادته له، وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لرجل في العقد الخامس من عمره، وبه جرح عميق في رأسه أدي إلي نزيف داخلي، وتوقف عضلة القلب في الحال وتوفي متأثرا بإصابته.

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كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من أحد المستشفيات  باستقباله عاملا "متوفى" متأثرًا بإصابته بآلة حادة علي رأسه ،ونجله مصاب بكدمات متفرقة ، مقيمين بدائرة القسم وذلك إثر  مشاجرة.

وانتقلت  قوات الأمن  لمكان الواقعة وبسؤال شهود العيان أقروا نشوب مشاده كلامية بين الشاب المصاب وبين أحدالأشخاص - مقيم بدائرة القسم، لرفض الأول سداد مبلغ مالي كان والده اقترضه من المتهم.

وأضاف الشهود أن المشادة تطورت إلي مشاجرة  تعدى خلالها المتهم علي الشاب  باستخدام آلة حادة محدثًا إصابته،وعندما تدخل والده لفض الشجار بينهما تلقي ضربة من الآلة الحادة في رأسه فسقط غارقا في دمائه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم  عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة  القسم ، وبإعدادالأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه في التحقيقات،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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