نيابة الوايلي تستدعي ضحايا عصابة السيارات ومواجهتهم بالمتهمين

أمرت جهات التحقيقات بالوايلي، استدعاء ضحايا عاطلين كونا تشكيل عصابي تخصص في سرقة أجزاء السيارات بأسلوب كسر القفل للتعرف علي المضبوطات ومواجهتهم بالمتهمين .

البداية..

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلي لقيامهما بسرقة أجزاء من سيارات من إحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل" وارتكابهما واقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بدائرة قسم شرطة الوايلى

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" أمكن ضبطه ، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهمهم بالسرقة،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.