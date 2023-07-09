عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة متحللة | النيابة تستدعي أهل شاب حدائق القبة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة، استدعاء أهل شاب عثر عليه في حالة تحلل داخل شقته بـ منطقة حدائق القبة لسماع أقوالهم.

براءة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك

قرار عاجل ضد سائق سيارة دهس شابا بمدينة نصر

البداية..

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في حالة تحلل وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوم قوي بعد خسارة النهائي ..تفاصيل

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

موضوعات متعلقة

براءة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك

قرار عاجل ضد سائق سيارة دهس شابا بمدينة نصر

قتل شاب علشان الفلوس| قرار جديد بشأن عاطل الزاوية الحمراء

قتل طفل| جنايات القاهرة..المؤبد لسفاح السلام

النيابة تستدعي ضحايا ربة منزل متهمة بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم الحج

خلافات مالية.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل شاب في الزاوية الحمراء

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك

حبس سائق في دهس شاب بـ مدينة نصر .. والتصريح بدفن الجثمان

ترشيحاتنا

خسرنا بطولة وكسبنا جيلا.. 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم إفريقيا

شوبير: الهدف الأول للزمالك في مرمي فيوتشر مسؤولية جنش وأتعجب من لومه لزملائه

اعترافات سائق ربع نقل في واقعة تهشيم عدد من السيارات بشارع صلاح سالم

بعد مرور 1054 عاما على تأسيسها.. 5 معلومات مهمة عن القاهرة التاريخية

فيديو جديد يوثق عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يهاجم امرأة حاملًا ويطرحها أرضًا

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

فيديو

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ