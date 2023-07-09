جثة متحللة | النيابة تستدعي أهل شاب حدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة، استدعاء أهل شاب عثر عليه في حالة تحلل داخل شقته بـ منطقة حدائق القبة لسماع أقوالهم.

البداية..

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في حالة تحلل وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.