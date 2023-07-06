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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضدد سائق سيارة دهس شابا بمدينة نصر

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق مدينة نصر، بإحالة سائق سيارة بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق بـمدينة نصر  للطب الشرعي واخذ عينه من دمائه واجراء تحليل مخدرات له.

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البداية ..

تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا مصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين أنه حال سير سيارة قيادة (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) اصطدمت بأحد الأشخاص "مقيم بمحافظة بنى سويف" توفى متأثرًا بإصابته حال عبوره الطريق بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية "وتبين عدم حمله رخصة قيادة"،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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