عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل طفل| جنايات القاهرة..المؤبد لسفاح السلام

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد لمتهم بقتل طفلة في منطقة السلام بسبب خلافات بينه وبين أسرتها.

وتبين من التحقيقات انه في غضون العام الماضي بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بقتل الطفلة المجني عليها عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بسبب خلافات بينه وبين أسرتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
 

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك

حبس سائق في دهس شاب بـ مدينة نصر .. والتصريح بدفن الجثمان

البداية..
 

وكان قسم شرطة السلام، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قيام المتهم بقتل الطفلة المجني عليها بسبب وجود خلافات بينها وبين أسرتها في دائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد بدون سبق إصرار أو ترصد بسبب خلافات بين الجاني وأسرة الطفلة، تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب .. اِعرف عيار 21 وصل كام

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

موضوعات متعلقة

النيابة تستدعي ضحايا ربة منزل متهمة بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم الحج

خلافات مالية.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل شاب في الزاوية الحمراء

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك

حبس سائق في دهس شاب بـ مدينة نصر .. والتصريح بدفن الجثمان

مدرّسة عقرها كلب في الساحل | وتكليف عاجل من النيابة

حجز فتاة أنجبت سفاحا وتخلصت منه في أحد شوارع الساحل

قرار عاجل من النيابة بعد وفاة شاب بـ مادة سامة في السلام

تأجيل محاكمة قاتل زوجته بالنزهة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدرع تقترب من الجزيرة .. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي

تعرف على طريق الأهلي لاستعادة لقب الدوري

متوسط ​​أعمارهم 17 عامًا .. فرنسا تعلن عدد المعتقلين في أعمال الشغب

تامر أمين يفجّر مفاجأة نارية: إمام عاشور أهلاوي لمدة 4 سنوات

سنرد بقوة.. البيت الأبيض يعلق على حادثة ناقلتي النفط في مضيق هرمز

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

فيديو

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ