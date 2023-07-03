عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق في دهس شاب بـ مدينة نصر .. والتصريح بدفن الجثمان

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، حبس سائق سيارة 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه  دهس شاب أثناء عبوره الطريق بـمدينة نصر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثمان المتوفى.

مدرّسة عقرها كلب في الساحل | وتكليف عاجل من النيابة

حجز فتاة أنجبت سفاحا وتخلصت منه في أحد شوارع الساحل

البداية..

تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا مصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه حال سير سيارة قيادة (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) اصطدمت بأحد الأشخاص "مقيم بمحافظة بنى سويف" توفى متأثرًا بإصابته حال عبوره الطريق بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه والسيـــارة، وبمواجهتــه اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبـــه خشية تعرضه للمساءلة القانونية "وتبين عدم حمله رخصة قيادة"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

txt

تأجيل محاكمة قاتل زوجته بالنزهة.. تفاصيل

txt

14 كيلو حشيش| قرار عاجل بشأن ديلر عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

موضوعات متعلقة

مدرّسة عقرها كلب في الساحل | وتكليف عاجل من النيابة

حجز فتاة أنجبت سفاحا وتخلصت منه في أحد شوارع الساحل

قرار عاجل من النيابة بعد وفاة شاب بـ مادة سامة في السلام

تأجيل محاكمة قاتل زوجته بالنزهة.. تفاصيل

14 كيلو حشيش| قرار عاجل بشأن ديلر عين شمس

3 كيلو من الفودو | حبس عصابة تاجرات المخدرات بـ الساحل

في قضية فساد الجمارك| الحكم في إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي.. بعد قليل

طلق ناري ونزيف حاد| مناظرة النيابة لجثة شاب المطرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة 2023.. بدائل لكليات القمة تلبى احتياجات سوق العمل

منخفض الهند الموسمي.. موجة حارة تضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع.. تفاصيل

معجزة إلهية.. جزائري يستعيد بصره أثناء الصلاة بعد فشل الأطباء في علاجه

بتراجع 1100 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 3 يوليو 2023

حرق وسلب ونهب | ماذا يحدث في فرنسا وما سببه

الليرة التركية تتهاوي وأردوغان يغير من سياسته الاقتصادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب إصابة الأطفال بحمو النيل وطرق الوقاية والعلاج

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الإجهاد والجفاف

احذروا المكملات الغذائية.. وفاة لاعب كمال أجسام شهير

توقف عن تناوله فورا .. الكولا الدايت تسبب الموت المفاجئ

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ