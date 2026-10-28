محافظ الإسكندرية يوجه بصيانة شبكات الإنارة وتأمين الكابلات بالأحياء

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف أعمال صيانة وتطوير شبكات الإنارة العامة بمختلف أحياء المحافظة، ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات، وتأمين الكابلات الكهربائية ومعالجة الأعطال، بما يضمن تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والمحاور الرئيسية وتعزيز سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة العامة، حيث نفذ حي ثان المنتزه أعمال صيانة وإنارة شملت 79 عمود ليد و6 أعمدة صوديوم، و16 كشاف ليد أذرع، و17 كشاف صوديوم أذرع، و16 كشاف صوديوم، إلى جانب تركيب أبواب جانبية للأعمدة بمنطقة طوسون بمحيط مدرسة الشهيد محمد رمضان.

كما شملت الأعمال تركيب شبكة هوائية بكابل هارزا بطول 300 متر بالمحور أمام المنتزه، وصيانة الكابلات وعزلها داخل غرف التفتيش الكهربائية الأرضية، بعدد من المناطق، من بينها طوسون وأبو قير والحرمين والمندرة بحري والعصافرة بحري وقبلي وعزبة البرنس القبلي وشارع البرنس سركيس.

حي العجمي، نفذت إدارة الكهرباء أعمال صيانة وتركيب 436 كشافًا و12 برن إنارة، مع الاستجابة لـ97 شكوى، وتأمين وعزل 91 كابلًا، ومد وإحلال شبكات بطول 390 مترًا، بمناطق المكس والدخيلة ووادي القمر والبيطاش والهانوفيل وأبو يوسف والكيلو 21 وأبو تلات، فضلًا عن رفع كفاءة الإنارة بمحيط المدارس.

وشهد حي غرب أعمال صيانة وإنارة شملت 140 عمود ليد و28 عمود صوديوم، و58 كشاف ليد أذرع و30 كشاف صوديوم أذرع و35 كشاف صوديوم، إلى جانب إنارة الكشافات بشوارع الطابية ومحور المحمودية البطيء.

كما تضمنت الأعمال تركيب 18 عمودًا معدنيًا بالكابلات الأرضية بالمنطقة الثالثة ببشاير الخير 3 و5، بالتعاون مع شركة كهرباء الإسكندرية، ورفع كفاءة الشبكة الهوائية بشارع المكس بطول 600 متر، وتركيب شبكة هوائية بطول 400 متر، وصيانة 5 برنات إنارة، بمناطق بشاير الخير 1 و2 بغيط العنب، وبشاير الخير 3 و5 بالقباري، ومحور المحمودية وعدد من الشوارع الأخرى.

وفي حي العامرية أول، تواصلت أعمال صيانة الشبكات ورفع كفاءة الإنارة بقرية حارس 3 ومنطقة الهاويس ومساكن الضباط، إلى جانب زراعة أعمدة جديدة بمناطق النوبارية وموقف الأتوبيس بالعامرية وعبدالقادر بالمصرف ومساكن عبدالقادر عرايس وعزبة العراوة وسوق الغنم.

وشملت الأعمال مد شبكة بطول 35 مترًا بمنطقة خلف الريف، ورفع الأعمدة والكشافات الساقطة، وعزل عدد من الأعمدة وتأمين الشبكات الكهربائية بمناطق متفرقة.

أما في حي وسط، فأسفرت أعمال الصيانة عن إنارة وصيانة 158 من أعمدة وكشافات الإنارة، وزراعة 22 عمودًا جديدًا وإعادة تركيب 4 أعمدة، إلى جانب عزل وتأمين الكابلات وصيانة برني إنارة واستعدال الأعمدة الآيلة للسقوط، وصيانة الكشافات والشبكات الهوائية.

وامتدت الأعمال إلى مناطق الشاطبي والأزاريطة وكامب شيزار ومحرم بك والحضرة القبلية وطريق الكورنيش ومحور المحمودية والطريق الدائري، مع مراجعة كفاءة الإضاءة بالمحاور الرئيسية وصيانة الكابلات الأرضية داخل غرف التفتيش وتأمين الكابلات بالأعمدة، ورفع كفاءة الإنارة بالطريق الدائري من كارفور حتى قرية أبيس العاشرة.

وفي حي شرق، شملت أعمال الصيانة والإنارة إنارة 95 عمودًا، وعزل وصيانة 55 كابلًا، ومعالجة 25 حالة شرز كهربائي بأعمدة الإنارة، إلى جانب صيانة وإنارة 45 عمود صوديوم و40 كشاف ليد و35 كشاف صوديوم، وتركيب 25 ذراع إنارة وصيانة 20 برنًا، وتركيب 65 بابًا بلاستيكيًا لأعمدة الإنارة وصيانة 25 غرفة تفتيش.

ونُفذت الأعمال بمناطق سيدي جابر وسموحة وسابا باشا والرابعة الناصرية وزيزينيا ومصطفى كامل وعزبة سعد، فضلًا عن عدد من الشوارع والطرق الرئيسية، من بينها الطريق الدائري والطريق الزراعي وشارع إبراهيم الشريف وشارع بن قلاون وشارع جابر مبارك.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة محافظة الإسكندرية لتطوير المرافق العامة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع والمحاور الرئيسية والمناطق السكنية، وتأمين الكابلات والشبكات الكهربائية، والاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يسهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان وتحسين جودة الحياة والمظهر الحضاري بمختلف أنحاء المحافظة.