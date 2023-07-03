حجز فتاة أنجبت سفاحا وتخلصت منه في أحد شوارع الساحل

أمرت جهات تحقيق الساحل بحجز فتاة بتهمة الإنجاب سفاحا والتخلص من المولود وإلقاؤه بأحد شوارع المنطقة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

البداية..

كان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة رضيع حديثة الولادة ملقاة في الشارع بدائرة القسم، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة طفلة، وتم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قام ضباط المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة بالقرب من مكان العثور على جثة الرضيع، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية والدة الطفلة مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الحادث بعد أن حملت سفاحًا من علاقة غير شرعية.