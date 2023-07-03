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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

14 كيلو حشيش| قرار عاجل بشأن ديلر عين شمس

صدى البلد

أمرت جهات تحقيق عين شمس، بحبس عاطل  4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 14 كيلو وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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البداية

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطة الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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