طلق ناري ونزيف حاد| مناظرة النيابة لجثة شاب المطرية.. تفاصيل

كشفت مناظرة جهات تحقيق المطرية، لجثة شاب عثر عليه بمنطقة المطرية أنه لقى مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري في الصدر أحدث فتحة دخول ونزيف داخلي حاد.

البداية..



تلقي قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد بسماع إطلاق أعيرة نارية ومقتل شاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى ت. م إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.



وألقى رجال المباحث القبض على مشتبه به بارتكاب الواقعة وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.