عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل بتاع الكوافير | تفاصيل السجن المشدد 15 سنة لمتهم بمنطقة المرج

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة صاحب عقار لاتهامه بقتل شاب في منطقة المرج بسبب الخلاف حول تركيب لافتة على محل بالسجن المشدد 15 سنة.

قتل ابن خاله| قرار عاجل بشأن واقعة أبو النمرس

مراته طلبت الخلع فقتل أبوها| تفاصيل قضية باب الشعرية

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وأكد المتهم أن المجني عليه استأجر منه محلا بالعقار ملكه لفتحه كوافير منذ ٤ أشهر، وأن المجني عليه بدأ في عمل توضيبات بالمحل ومنها لأنه وضع لافتة كبيرة أعلى المحل وهو الأمر الذي استاء منه السكان وتعددت شكواهم مطالبين أن تتم رفع هذه اللافتة.

وأشار المتهم إلى أنه طالبه مرارا وتكرارا برفع وإزالة هذه اللافتة إلا أنه كان يماطل ويقول "حاضر بكرة" واستمر هذا الوضع أشهر حتى أتى اليوم الموعودة، وأنه في يوم الحادث توجه إلى المجني عليه وطلب منه إزالة اللافتة حالا وأمامه إلا أنه رفض فنشبت بينهما مشاداة تطورت إلى مشاجرة سدد إليه خلالها عدة طعنات فأسقطه غارقا في دمائه وتركه وفر هاربا.

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمطرية

الإتجار في البشر | السجن 3 سنوات لسيدتين كونتا تشكيلا عصابيا

مناظرة النيابة..

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أن الوفاة ترجع إلى إصابة المجني عليه بـ 5 طعنات قاتلة بالصدر والبطن والرقبة، وكان المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين صاحب عقار وشاب مما أسفر عن مقتل الأخير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره به عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب العقار بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

txt

هحجز ليكي فندق.. حبس صاحب شركة سياحة لاتهامه بالنصب على سيدة

txt

كونوا تشكيلا عصابيا| حبس عاطل و3 سيدات بمدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

موضوعات متعلقة

قتل ابن خاله| قرار عاجل بشأن واقعة أبو النمرس

مراته طلبت الخلع فقتل أبوها| تفاصيل قضية باب الشعرية

حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما 10 كيلو مخدرات في مدينة بدر

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمطرية

الإتجار في البشر | السجن 3 سنوات لسيدتين كونتا تشكيلا عصابيا

خد المليون جنيه بحجة لمّ القمامة | قرار جديد بشأن خفير مدينة نصر

هحجز ليكي فندق.. حبس صاحب شركة سياحة لاتهامه بالنصب على سيدة

كونوا تشكيلا عصابيا| حبس عاطل و3 سيدات بمدينة نصر

ترشيحاتنا

بقيمة 32 مليار دولار| إفراجات جمركية جديدة.. هل تساعد في خفض الأسعار؟

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم الاحد 2-7-2023

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

أغمى عليها.. نقل طالبة ثانوية عامة داخل لجنة بأطفيح للمستشفى

تحرك عاجل من "التعاون الإسلامي" ضد حرق المصحف في السويد

نهاية الزيجة رقم 12.. رجال في حياة غادة عبد الرازق.. فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنف ودمار باريس.. هذا ما فعلته العنصرية بأهم دول السياحة العالمية

عادات نفعلها في الصيف تسبب مرضا جلديا خطيرا.. احذروها

الأهلي ماركة عالمية.. سطلانة تغزو معقل ريال مدريد.. تفاصيل بالصور

غرائب العيد.. خناقة في الساحل بالمايوهات وجزار المونوريل وعجل نط من البلكونة

فيديو

نهاية الزيجة رقم 12.. رجال في حياة غادة عبد الرازق.. فيديوجراف

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

استمر 10 أيام.. حريق قرية بسوهاج يتجدد كلما انطفأ ويلتهم المنازل والمحاصيل

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ