عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كونوا تشكيلا عصابيا| حبس عاطل و3 سيدات بمدينة نصر

صدى البلد

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل و 3 سيدات 4 أيام علي ذمة التحقيق كونوا تشكيلًا عصابيًا لنشل ركاب المواصلات العامة بمدينة نصر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

حبس 3 عاطلين 15 يوما لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بالسلام

قرار جديد بشأن المتهمين بقتل طبيب الساحل

 البداية.. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص و3 سيدات لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم (6 هواتف محمولة – مبلغ مالى) مجهولين المصدر.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعى، وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من مُتحصلات وقائع سرقـة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

لسماع أقواله| استدعاء مالك مطعم نشب به حريق في روض الفرج

انفلات الفرامل ومصرع شخص| مفاجأة صادمة في تقرير النيابة عن حادث الأوتوستراد

حبس 3 عاطلين 15 يوما لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بالسلام

قرار جديد بشأن المتهمين بقتل طبيب الساحل

جرعة مخدرات زائدة| التصريح بدفن شاب عثر عليه متوفي داخلة شقته بالزيتون

بحوزته 21 كيلو حشيش.. حبس سائق سيارة نقل في مدينة الشروق

هيروين بـ 5 ملايين جنيه .. قرار جديد بشأن 3 سيدات وعاطل في منطقة حدائق القبة

لورود تحريات المباحث| النيابة تأمر بحجز شاب أشعل النار في نجل عمه

ترشيحاتنا

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 22-6-2023

دعاء يوم التروية للميت .. احرص عليه

الأرصاد تحذر من بعض التقلبات الجوية المتمثلة في موجات شديدة الحرارة|فيديو

أوكرانيا تستعيد ثلاثة أسرى سلمتهم روسيا للمجر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل لقاء السيسي برئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية

تعرف على حقيقة إصابة رئيس دير مارمينا بمريوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

للرجال.. ماذا تفعل الكبدة للعلاقة الزوجية؟

النتيجة تصدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع؟

فيديو

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ