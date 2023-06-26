الإتجار في البشر | السجن 3 سنوات لسيدتين كونتا تشكيلا عصابيا

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بالسجن 3 سنوات لسيدتين كونتا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار في البشر وتهريبهم إلي احدي الدول الأجنبية مقابل مبالغ مالية وتغريم كل من المتهمتين مبلغ مالي 200 ألف جنيه.

جماعة إجرامية منظمة



جاء بأمر الإحالة أن المتهمين وآخرين مجهولين كونوا جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية.

وأضاف أمر الإحالة، أنهم وآخرون مجهولون انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على كسب مادي.



وأشار أمر الإحالة، الي أن المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للادارة المركزية معامل وزارة الصحة والسكان بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعدوه بأن أمدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة