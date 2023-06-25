هحجز ليكي فندق.. حبس صاحب شركة سياحة لاتهامه بالنصب على سيدة

أمرت جهات تحقيق روض الفرج ،حبس صاحب شركة سياحة لاتهامه بالنصب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ مالى عن طريق إيهامها بإجراء حجز لها بإحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبلغ المالى بمنطقة روض الفرج 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

البداية..

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج يفيد بتضررها من مالك شركة سياحة لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالى عن طريق إيهامها بإجراء حجز لها بإحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية، إلا أنه لميقم بذلك ورفض رد المبلغ المالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام مالك شركة سياحة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول له معلومات جنائية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بحجز رحلات ترفيهية لهم، والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت وطلقات صوت، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.