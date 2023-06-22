حبس ربة منزل لاتهامها بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل

أمرت جهات تحقيق الساحل ، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية..

عندما تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة من ضبط إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية ومبلغ مالى) من داخل إحدى الشقق ، وتم بإرشادها ضبط (مشغولات ذهبية - مــبلغ مالـى).

وأقرت بأن تلك المضبوطات من مُتحصلات واقعة السرقــة والمــبلغ المالى من متحصلات بيع جزء من المشغولات الذهبية لدى عميليهـــا "سيئى النيــة" (مالك محل مصوغات ذهبية ومالك ورشة ذهب)

تم ضبطهما وبحوزتهما باقى (المشغولات الذهبية) المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.