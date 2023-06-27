حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمطرية

أمرت جهات التحقيق بالمطرية، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيق تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية..

كان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم دراجة نارية قيادة أحدهم مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك وارتكابهم واقعتي سرقة أخرى.

وتم بإرشادهم ضبط الدراجتين المستولى عليهما لدى عميلهم سيئ النية مقيم بدائرة القسم تم ضبطه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.