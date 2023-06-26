خد المليون جنيه بحجة لمّ القمامة | قرار جديد بشأن خفير مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس حارس عقار 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من أحد السكان.

البداية..

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة القسم) يفيد باحتفاظه بمبلغ (مليون جنيه) خاصة بأحد أصدقائه، وقيامه بوضعه داخل "كيس بلاستيكى" ولدى خروجه من الشقة سكنه ترك الكيس أمام باب الشقة سهوا وعقب ذلك إكتشف سرقة المبلغ المالى المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (حارس العقار محل الواقعة)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بأنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أمام الشقق السكنية فوجئ بوجود الكيس البلاستيكى أمام شقة المجنى عليه فقام بسرقته، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه باستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية