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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مراته طلبت الخلع فقتل أبوها| تفاصيل قضية باب الشعرية

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل والد زوجته لخلافات بينهما وطلبها الخلع بمنطقة باب الشعرية.

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النيابة العامة..


وأسندت النيابة العامة للمتهم رزق.م عامل تهمة قتل والد زوجته، حيث التقى به وطلب منه أخذ ابنه، لكنه رفض وطرده خارج المنزل.

 وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قرر انتظار زوجته أسفل العقار أثناء خروجها بمفردها وتعدى عليها بالضرب وعندما تدخل والدها طعنه الأول ليسقط جثة غارقة في دمائه وأخطر الأهالي الشرطة وتم القبض عليه.

  وكان قسم شرطة باب الشعرية تلقي بلاغا بمقتل موظف على المعاش، وبالانتقال لمحل الواقعة تبين أن خلافات بين نجلة المجني عليه وزوجها أدت إلى نشوب مشاجرة بينهما وعندها تدخل والدها تعدي عليه زوج نجلته وطعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

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