حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما 10 كيلو مخدرات في مدينة بدر

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما 10 كيلو حشيش وهيروين تم ضبطهم أثناء استقلالهما سيارة ملك أحدهما قبل ترويجها على عملائهما فى مدينة بدر.

البداية..

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرةمن ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام و2 سيجارة مشتعلة تحوى ذات المخدر- كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - 4 هواتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض"كتر")

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.