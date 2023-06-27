عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما 10 كيلو مخدرات في مدينة بدر

صدى البلد

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما 10 كيلو حشيش وهيروين تم ضبطهم أثناء استقلالهما سيارة ملك أحدهما قبل ترويجها على عملائهما فى مدينة بدر.

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمطرية

الإتجار في البشر | السجن 3 سنوات لسيدتين كونتا تشكيلا عصابيا

البداية..

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرةمن ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام و2 سيجارة مشتعلة تحوى ذات المخدر- كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - 4 هواتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض"كتر")

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

اشخاص لا يقبل الله صومهم يوم عرفة.. احذر ان تكون منهم

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

الأهلي هيتأثر جامد | تفاصيل أزمة رحيل برونو سافيو وأفشة

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

موضوعات متعلقة

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمطرية

الإتجار في البشر | السجن 3 سنوات لسيدتين كونتا تشكيلا عصابيا

خد المليون جنيه بحجة لمّ القمامة | قرار جديد بشأن خفير مدينة نصر

هحجز ليكي فندق.. حبس صاحب شركة سياحة لاتهامه بالنصب على سيدة

كونوا تشكيلا عصابيا| حبس عاطل و3 سيدات بمدينة نصر

حبس ربة منزل لاتهامها بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل

لسماع أقواله| استدعاء مالك مطعم نشب به حريق في روض الفرج

انفلات الفرامل ومصرع شخص| مفاجأة صادمة في تقرير النيابة عن حادث الأوتوستراد

ترشيحاتنا

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارته| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا بمصر

عاجل| ننشر قائمة أسماء الـ 32 المفرج عنهم فى العفو الرئاسى

بعد انهيار عقار الإسكندرية .. مفاجأة غير سعيدة تنتظر المالك والمقاول

رئيس بيلاروس يكشف عن الشرط الرئيسي في المفاوضات مع قائد فاجنر

صلاة العيد .. الطريقة الصحيحة والسور المستحبة وحكم أدائها في المنزل

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة لـ "ًصدى البلد": دعم المصروفات الدراسية لـ 52% من طلابنا.. وإنفاق 40 مليون دولار على المنح العام الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرَ ليفربول بشكل نهائي| تفاصيل عرض مغرٍ لصلاح.. والفرعون حدد وجهته

صاحب تصميمات الخط الثالث بالمترو.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد مكاوي

عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

فيديو

تصرف غريب لسائح يثير الجدل في روما.. والسلطات الإيطالية تلاحقه

الكشف عن الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

حسبة برما.. الزمالك في كأس العالم للأندية في هذه الحالة..فيديو جراف

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ