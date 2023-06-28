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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل ابن خاله| قرار عاجل بشأن واقعة أبو النمرس

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالجيزة ، حبس شخص ووالده بتهمة قتل ابن خاله بمساعدة والده لسرقة التوك توك الخاص به على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطفل كان يقود مركبة توكتوك، لمساعدة أهله في مواجهة صعوبات الحياة وتوفير مصدر رزق إضافي، وفي يوم الواقعة قام متهمين باستدراج الطفل لمنطقة أبو النمرس، لسرقة مركبته، وعندما قاومهم الطفل تخلصوا منه بقتله، وإصابته بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وتم سرقة المركبة.

 ونجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في حل لغز العثور على جثة  طفل في الصف الأول الإعدادي مذبوحا وملقاة داخل مصرف اللبيني واختفاء دراجته النارية "توك توك" في أبو النمرس وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج عمة المجني عليه ونجله بقصد السرقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

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 البداية..

تلقى الرائد مصطفى رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طفل مقتولا وملقاة داخل مصرف اللبيني بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصابا بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد،وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين أنه يدعى "يوسف وف" في الصف الأول الإعدادي أصل إقامته منطقة الكونيسة بالطالبية غرب المحافظة.

وباستدعاء أسرة المجني عليه تعرفوا على جثته وأفادوا بأن نجلهم يعمل على دراجة نارية توك توك لمساعدة أسرته وتبين اختفاء التوك توك.

 وأوضحت التحريات الأولية إلى أن المتهمين قاما باستدراج المجني عليه لسرقة الدراجة النارية ولدى مقاومته قاما بقتله والتخلص من جثته بالمكان محل العثور على جثته، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج عمة المجني عليه ونجله بدافع السرقة. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز لمناقشتهم والوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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