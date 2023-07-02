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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حرامية الشقق | قرار عاجل بشأن "عاطلين" الساحل

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالساحل، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامهما سرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بأسلوب كسر الباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

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البداية…

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (مبلغ مالى) عقب قيامها بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب كسر الباب.
 

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جهاز (لاب توب) بمسكن أحدهما وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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