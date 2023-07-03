النيابة تستدعي ضحايا ربة منزل متهمة بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم الحج

أمرت جهات التحقيق بالساحل، استدعاء ضحايا ربة منزل متهمة النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج 24 ساعة لسماع أقوالهم.

البداية..

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم وبحوزتها 3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى باسمها بأحد البنوك)، وذلك لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة.

وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، واتهموها بالنصب عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.