خلافات مالية.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل شاب في الزاوية الحمراء

أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه قتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

البداية ..

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "محسن.ط"، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات..

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات مالية بينهما، وقيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.