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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل أنهت حياتها في عين شمس

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بعين شمس، بتشريح جثة ربة منزل أنهت حياتها، بعد شنق نفسها داخل غرفة نومها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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البداية..

تلقى قسم شرطة عين شمس في مديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث، وسيارة الإسعاف، إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من العمر، وقد شنقت نفسها داخل غرفة نومها. 

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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