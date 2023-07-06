عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل شاب علشان الفلوس| قرار جديد بشأن عاطل الزاوية الحمراء

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما. 

قتل طفل| جنايات القاهرة..المؤبد لسفاح السلام

النيابة تستدعي ضحايا ربة منزل متهمة بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم الحج

 البداية… 

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "محسن.ط"، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات مالية بينهما، قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وزير الكهرباء يخص صدى البلد بتصريح عن العدادات القديمة

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

موضوعات متعلقة

قتل طفل| جنايات القاهرة..المؤبد لسفاح السلام

النيابة تستدعي ضحايا ربة منزل متهمة بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم الحج

خلافات مالية.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل شاب في الزاوية الحمراء

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك

حبس سائق في دهس شاب بـ مدينة نصر .. والتصريح بدفن الجثمان

مدرّسة عقرها كلب في الساحل | وتكليف عاجل من النيابة

حجز فتاة أنجبت سفاحا وتخلصت منه في أحد شوارع الساحل

قرار عاجل من النيابة بعد وفاة شاب بـ مادة سامة في السلام

ترشيحاتنا

بينهم أطفال.. وفاة 24 شخصًا في جوهانسبرج جراء تسرب غاز

أمين الفتوى يحسم الجدل حول الحج بالميتافيرس.. فيديو

الأنبا أسطفانوس يترأس اجتماع مجمع كهنة ببا والفشن وسمسطا

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 6-7-2023

وداعًا تويتر.. تفاصيل إطلاق شركة ميتا لمنصة ثريد

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحضان.. كارول سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

بمكون غير متوقع.. امرأة تتخلص من ابتلاعها لعظمة دجاج .. اعرف التفاصيل

بالحمالات.. فستان مايا دياب يضعها فى مأزق

خبير تغذية يكشف عن أطعمة تزيد معدل الحرق

فيديو

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ