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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دهس سيدة على الدائري | قرار جديد بشأن سائق المرج

صدى البلد

أمرت نيابة المرج بتجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بدهس سيدة بعد أن صدمها بسيارة يقودها أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج.

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التحقيقات..

وكشفت التحقيقات أنه أثناء عبور السيارة من الطريق الدائرى صدمتها السيارة وطارت فى الهواء نتيجة قوة الاندفاع وهرب قائد السيارة من موقع الحادث.

ولاحقت مأمورية أمنية قائد السيارة وتمكنت من ضبطه أثناء اختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة السلام ثان، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة والهروب خشية تعدى الأهالي عليه.

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البداية..

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بحادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام  إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القليوبية بعبور الطريق محل البلاغ  اصطدمت بها "سيارة مجهولة " ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف مما أدى إلى وفاتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مرتكب الواقعة وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستقلًا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدى الأهالي عليه، وتبين سلامة التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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