تخلص من حياته| النيابة تستدعي أهل شاب الزاوية الحمراء

أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، استدعاء اهل شاب أنهى حياته، بعد أن شنق نفسه في سقف غرفته لسماع اقوالهم.

البداية…

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء في مديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب معلق في سقف غرفته داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث، وسيارة الإسعاف، إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب أنهي حياته بعد ان صنع لنفسه مشنقة في سقف غرفته ولا شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.