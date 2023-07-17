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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم طفل رضيع| أسماء ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

صدى البلد

ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار والمكون من 5 طوابق لـ 8 أشخاص ، وأسماء الضحايا هم ..

كل من “محمد ، ع “ و”شهد ، إ “  و”كريمة ، إ “و” روجينا ، م “  و “فاطمة ، ع” و”نسمة ،ع” و”علي ، ج” يبلغ من العمر سنة واحدة ، وتم نقلهم جميعا الي مشرحة مستشفى الدمرداش.

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار حدائق القبة المنهار .. تفاصيل

8 ضحايا| النيابة تأمر بنقل جثامين عقار حدائق القبة إلى مشرحة مستشفى الدمرداش

البداية…

وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا صباح اليوم الاثنين بانهيار عقار سكني بشارع مكاوي بحدائق القبة .

علي الفور هرعت قوات الانقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة وبعد ساعات من البحث تم انتشال 8 ضحايا وسيدة اخري مصابه تم استخراجها من اسفل الانقاض .

فيما تم إخلاء عقارين متجاورين للمنزل المنهار حرصا على أرواح المواطنين.

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8 ضحايا| النيابة تأمر بنقل جثامين عقار حدائق القبة إلى مشرحة مستشفى الدمرداش

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انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

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