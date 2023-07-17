بينهم طفل رضيع| أسماء ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار والمكون من 5 طوابق لـ 8 أشخاص ، وأسماء الضحايا هم ..

كل من “محمد ، ع “ و”شهد ، إ “ و”كريمة ، إ “و” روجينا ، م “ و “فاطمة ، ع” و”نسمة ،ع” و”علي ، ج” يبلغ من العمر سنة واحدة ، وتم نقلهم جميعا الي مشرحة مستشفى الدمرداش.

البداية…

وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا صباح اليوم الاثنين بانهيار عقار سكني بشارع مكاوي بحدائق القبة .

علي الفور هرعت قوات الانقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة وبعد ساعات من البحث تم انتشال 8 ضحايا وسيدة اخري مصابه تم استخراجها من اسفل الانقاض .

فيما تم إخلاء عقارين متجاورين للمنزل المنهار حرصا على أرواح المواطنين.