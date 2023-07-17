قرار عاجل من النيابة بشأن عقار حدائق القبة المنهار .. تفاصيل

أمرت جهات تحقيق حدائق القبة، بفحص تراخيص عقار حدائق القبة المنهار والمكون من 5 طوابق في حدائق القبة الذي أسفر عن مصرع 8 وإصابة أخرى واستعلمت من الحي عن أوراقه، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة كما أمرت بإخلاء العقارات المجاورة له .

البداية..

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا صباح اليوم الاثنين بانهيار عقار سكني بشارع مكاوي بحدائق القبة .

وهرعت قوات الانقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة وبعد ساعات من البحث تم انتشال 8 ضحايا وسيدة اخري مصابه تم استخراجها من اسفل الانقاض وتم إخلاء عقارين متجاورين للمنزل المنهار حرصا على أرواح المواطنين.