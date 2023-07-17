انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة عقار حدائق القبة المنهار

انتقل فريق من نيابة حدائق القبة إلي مكان انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة والذي أسفر عن مصرع واصابة 10 أشخاص وكلفت المباحث الجنائية حول الواقعة .

البداية..

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حى الأربعين بمعدات لرفع الأنقاض.

وكشف الفحص المبدئى وفاة 6 أشخاص وإصابة 4 ويتم البحث عن ناجين سيدة، فيما تم نقلهم الى المستشفى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.