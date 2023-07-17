حرامية موتسيكلات| قرار جديد بشأن عصابة مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما علي ذمة التحقيق تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب “ توصيل الأسلاك ” فى مدينة نصر.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب “ توصيل الأسلاك ”.

وأقروا بارتكاب (5) وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم (سيئ النية، له معلومات جنائية) تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموا أحدهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.