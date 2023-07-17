تحقيقات موسعة مع 3 أفارقة بتهمة التشاجر وتكسير أتوبيس في مدينة نصر

تباشر جهات تحقيق مدينة نصر، التحقيق مع 3 أفارقة بتهمة التشاجر بالحجارة وتكسير اتوبيس بمدينة نصر وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات.

البداية..

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحــــص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (شخصين)، وطرف ثان (أحد الأشخاص)، جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمون بالقاهرة، بسبب خلافات بينهم تطورت لتبادلهم إلقاء الحجـــارة، نتج عن ذلك كسر زجاج "أتوبيس - تابع لإحدى الشركات" تصادف تواجده بمحل البلاغ.

وتم السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، وإتهم قائد "الأتوبيس" سالف الذكر بإحداث التلفيات المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد آمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.