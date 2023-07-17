8 ضحايا| النيابة تأمر بنقل جثامين عقار حدائق القبة إلى مشرحة مستشفى الدمرداش

أمرت جهات تحقيق حدائق القبة، بنقل جثث ضحايا انهيار عقار مكون من 5 طوابق في حدائق القبة والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص الي مشرحة مستشفي الدمرداش لتشريحها وإعداد تقارير تصاريح الدفن .

البداية

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من دور أرضي و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حي الأربعين بمعدات لرفع الأنقاض.

وكشف الفحص المبدئى وفاة 8 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن ناجين سيدة، فيما تم نقلهم الى المستشفى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهما.