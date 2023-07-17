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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تطوّر صادم في انهيار عقار حدائق القبة .. وقرار رادع بعد تهديد فتاة بصور عارية | نشرة الحوادث

أرشيفية
أرشيفية

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:
 

انتشال 8 جثث وسيدة مصابة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

 

‏جهود مضنية بذلتها قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسرعة انتشال الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض عقار حدائق القبة المنهار صباح اليوم.

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار حدائق القبة المنهار .. تفاصيل

أمرت جهات تحقيق حدائق القبة، بفحص تراخيص عقار حدائق القبة المنهار والمكون من 5 طوابق في حدائق القبة الذي أسفر عن مصرع 8 وإصابة أخرى واستعلمت من الحي عن أوراقه،  وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة كما أمرت بإخلاء العقارات المجاورة له . 

ضبط المتهم بالاعتداء على ابن زوجته بالضرب حتى الموت في عين شمس

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهم بالاعتداء على نجل زوجته بالضرب حتى الموت ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تأجيل محاكمة 5 متهمين في خلية ولاية الإسماعيلية لـ 2 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية الإسماعيلية» لجلسة 2 أكتوبر لسماع الشهود.

السجن 10 سنوات لمتهم هدد فتاة بنشر صورها عارية في حلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات  وغرامة مالية قدرها ١٠٠ألف جنية لاتهامه بتهديد طفلة بنشر صور شخصية لها وهي عارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حلوان.

 

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6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

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