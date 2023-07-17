انتشال 8 جثث وسيدة مصابة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

‏جهود مضنية بذلتها قوات الأنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسرعة انتشال الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض عقار حدائق القبة المنهار صباح اليوم.

فقد تم انتشال ٨ جثث من أسفل الأنقاض ، وسيدة أخرى تم استخراجها من أسفل الكتل الخرسانية (مصابه).

وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا صباح اليوم الاثنين بانهيار عقار سكني بشارع مكاوي بحدائق القبة .

علي الفور هرعت قوات الانقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة وبعد ساعات من البحث تم انتشال ٨ ضحايا وسيدة اخري مصابه تم استخراجها من اسفل الانقاض .

فيما تم إخلاء عقارين متجاورين للمنزل المنهار حرصا على أرواح المواطنين.