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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال 8 جثث وسيدة مصابة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

العقار المنهار
العقار المنهار

‏جهود مضنية بذلتها قوات الأنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسرعة انتشال الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض عقار حدائق القبة المنهار صباح اليوم.

فقد تم انتشال ٨ جثث من أسفل الأنقاض ، وسيدة أخرى تم استخراجها من أسفل الكتل الخرسانية (مصابه).

وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا صباح اليوم الاثنين بانهيار عقار سكني بشارع مكاوي بحدائق القبة .

علي الفور هرعت قوات الانقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة وبعد ساعات من البحث تم انتشال ٨ ضحايا وسيدة اخري مصابه تم استخراجها من اسفل الانقاض .

فيما تم إخلاء عقارين متجاورين للمنزل المنهار حرصا على أرواح المواطنين.

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