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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 10 سنوات لمتهم هدد فتاة بنشر صورها عارية في حلوان

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات  وغرامة مالية قدرها ١٠٠ألف جنية لاتهامه بتهديد طفلة بنشر صور شخصية لها وهي عارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حلوان.

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وكشف أمر الإحالة، لأنه منذ شهر أغسطس لعام 2022، بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة، هدد المتهم إبراهيم م، 24 سنة . عامل مقيم فرش ٦ العزبة البحرية حلوان ، القاهرة، المجني عليها الطفلة ر، س، تبلغ من العمر 18 عاما،  كتابة بإفشاء أمور مخدشه لشرفها مهدداً إياها بنشر صور شخصية لها ومقاطع مرئية وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب بأرسال صور ومقاطع مرئية لها وهي عارية الجسد وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

 

طفلة حلوان

 

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم، أنشئ حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية - تطبيق " واتس آب " - بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، حيث تعمد إزعاج المجني عليها الطفلة، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وحملت القضية رقم ٣٧٥٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات حلوان المقيدة برقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي حلوان، بناءاً عليه، يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليهم بالمادتين ١٦٦ مکرر ، ، ٣٢٧ / ١ من قانون العقوبات والمادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸, والمواد ۷۰۰,۱/۳، ٧٦/٢ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ والمادتين ۲ ، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢.

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