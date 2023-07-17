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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين".


كما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات. 


وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "أ س ع"، 29 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول. 


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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