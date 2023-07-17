أنا عايزة أخلعك.. الطرق القانونية لرفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة

أصبحت قضايا شئون الأسرة خاصة دعوى الخلع في زيادة مستمرة داخل محكمة الأسرة، وقد يكون ذلك لعدة أسباب أبرزها عدم تأهيل الفتاة والشاب قبل الزواج مما يفاقم الخلاف بينهما في الأشهر الأولى من الزواج ، فتتحرك الزوجة لإقامة دعوى الخلع لرفض الزوج الطلاق.

نرصد في التقرير التالي كيفية رفع دعوى خلع داخل محاكم الأسرة حيث يقول المحامي محمود السمري، ان بعض السيدات تلجأ للمحاكم لرفع دعوى الخلع ضد الزوج بسبب بعض المشاكل الأسرية.

وأوضح، ان دعاوى الخلع تمر بأكثر من مرحلة أولها التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة، حيث إن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة.

وشرح، عند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج والزوجه للصلح تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وتنتهى إجراءات التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى .

وتابع، المرحلة الثانية من رفع دعوى الخلع، أن يتم تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة حيث

ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة، طبقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات، ويجب أن تورد بها كل البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجه في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع.

الخلع في محكمة الأسرة

وعن الفرق بين الخلع والطلاق، قال محمود السمري المحامي، أن الخلع والطلاق هما فرقة بين الزوجين وإنهاء للعلاقة الزوجية، والفرق بين شكل الاجرائين أن الطلاق يكون للرجل بينما الخلع يكون للمرأة، ويكفي هنا رغبة الزوج بالطلاق أو رغبة الزوجة بالخلع حتى يتم الأمر دون الحاجة لوجود سبب أو مشكلة في الطرف الثاني.

وعن متطلبات الخلع، هو ان تقدم الزوجة عوض للزوج ويكون المهر كامل أو جزء منه أو بحسب اتفاق الطرفين أو قرار القاضي ويجب ان تلفظ الزوج بالخلع “خالعتك على عوض قدره كذا” وثم توثيقه في المحكمة.