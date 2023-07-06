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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسر بخاطري.. قمر أمام محكمة الأسرة: جوزي بيقولي يا غوريلا بسبب شعري

ارشيفية
ارشيفية

"كسر بخاطري في أول جوازنا بيقولي مالكيش نصيب من اسمك قمر ازاي وانتي شعرك خشن وشبه الغوريلا كده".. بنبرة حزينة تحدثت طبيبة بيطرية حول معاناتها مع زوجها لمدة 5 سنوات اعتاد فيها السخرية منها والتنمر عليها بسبب شعرها الخشن ورغم كونه صيدلي وميسور الحال إلا انه كان يرفض منحها المال لعمل جلسات كيرياتين لشعرها ما سبب لها أذى نفسي كبير وقررت الخلاص من تلك العلاقة السامة من خلال دعوى خلع أمام محكمة الأسرة

 

كسر بخاطري

 

الدكتورة نهى الجندي المحامية 

 

جلست "قمر" – اسم مستعار – أمام الدكتورة نهى الجندي المحامية داخل مكتبها لتروي لها تفاصيل أزمتها الزوجية وسبب رغبتها في إقامة دعوى خلع جلست "قمر" – اسم مستعار – أمام الدكتورة نهى الجندي المحامية داخل مكتبها لتروي لها تفاصيل أزمتها الزوجية وسبب رغبتها في إقامة دعوى خلع  وقالت أنها تخرجت من كلية الطب البيطري وكانت تعمل مندوبة أدوية وتتردد على صيدلية تروج لها منتجاتها الطبية وتعرفت على الصيدلي ونشأت بينهما قصة حب كللاها بالزواج قبل 5 سنوات من الآن قائلة: مكنتش عارفة انه هيكسر بخاطري

 

شبه الغوريلا 

 

تستكمل "قمر" إنها في بداية زواجها وفور مشاهدة زوجها لشعرها سخر منها خاصة انه لم يكن شاهد شعرها قبل الزواج  كونها محجبة في البداية اعتبرت الأمر مزاح إلا أن زوجها استمر في التنمر عليها ملقبا إياها بـ"الغوريلا" و"رأس العبد" فطالبته بإحضار منتجات للعناية بشعرها وترطيبه من صيدليته إلا انه كان يرفض بشكل غريب متحججا بأن تلك المنتجات للبيع وليست للاستخدام الشخصي فعادت وطلبت منه إعطائها المال اللازم للعناية بشعرها وعمل جلسات كيرياتين لفرده فنهرها واعتبر طلبها مستحيل. 

 

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بخيل 

 

وبررت الزوجة رفض زوجها المستمر ببخله الشديد حيث يرفض إعطائها المال لأي من احتياجاتها حتى متطلبات ابنهما يحضر منها الضروري فقط وبعد معاناة، وقالت إنها طبيبة بيطرية لكنها لا تعمل منذ زواجها به ولذلك لا يلبي لها طلباتها لعلمه عدم امتلاكها مال خاص بها، وعن سبب لجوئها لمحكمة الأسرة بالزيتون قالت أنها قررت خلع زوجها لما عانته منه من سخرية وتنمر ومعايرة ما أدى لسوء حالتها النفسية وعندما طلبت منه الانفصال بهدوء رفض لعدم إعطائها مستحقاتها فقررت إقامة دعوى خلع لإنقاذ نفسها قبل أن تصاب بالجنون بسبب تنمره. 

شبه الغوريلا كسر بخاطري محكمة الاسرة جوزي بيقولي يا غوريلا شعرك خشن

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