راوده عن نفسه.. اعترافات جريئة لقاتل عجوز الطالبية

مشهد في فيلم عمارة يعقوبيان وشخصية حاتم الرشيدي التي لعبها الفنان خالد الصاوي عندما كان يقوم باستقطاب الشباب لممارسة علاقة محرمة معهم حتى أنهى شاب بخنقه من الخلف، تكرر ذلك المشهد في جريمة عجوز الطالبية الذي اصطحب شاب من ميدان رمسيس بعدما عرض عليه ممارسة الرذيلة فأوهمه الشاب بموافقته من أجل رغبته في سرقته.

جسمي عجبه

شوفت في عينه نظرة إعجاب بجسمي قررت استغل" الموقف عشان أعرف أخد منه الفلوس اللي عايزها وخططت اني اقتله لو قاوم".. بهذه الكلمات بدأ عامل بناء المتهم بقتل عجوز داخل شقته في الطالبية اعترافاته اثناء مثوله للتحقيق امام النيابة العامة.

وقال المتهم أن المجني عليه تقدم منه أثناء جلوسه في ميدان رمسيس وبدأ التحدث معه والتعرف عليه ثم عرض عليه اصطحابه إلى منزله في منطقة الطالبية بالجيزة وعرض عليه ممارسة الرذيلة فوافق المتهم بعدما رأى في المجني عليه الفريسة المناسبة للحصول على المال الذي يحتاجه حيث قرر الذهاب معه وإنهاء حياته للاستيلاء على ما يملكه خاصة أنه يقيم بمفرده كما أخبره العجوز.

عمارة يعقوبيان

وأضاف أنهما فور دخولهما إلى الشقة وبدأ العجوز في التجرد من ملابسه وقف المتهم خلفه واهما إياه أنه يبدأ في تنفيذ العلاقة المحرمة التي يرغب بها فجأة شعر العجوز بشيء يلتف حول عنقه فكان المتهم يحمل "شنطة كروس" ملك العجوز ويلف حزام الحقيبة حول رقبته واستمر في خنقه حتى جحظت عيناه وسقط جثة هامدة بين يديه.

شرح المتهم انه استولى على البطاقات الائتمانية "فيزا كارد" الخاصة بالمجني عليه وهواتفه المحمولة وفر هاربا وعندما شاهد أول ماكينة ATM حاول استخدام الفيزا التي سرقها من العجوز وسحب ما بها من أموال إلا أنه لم يكن حصل على كلمة السر الخاصة بها ففكر في بيع الهواتف فقط ليحصل على أي أموال من جريمته وعاد لمنزل خالته في البساتين حتى فوجئ برجال الشرطة تلقي القبض عليه.

بلاغ وجريمة

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باكتشاف شخص لجثة أبيه مسجاة على الأرض بصالة منزلهم.

واستمع العقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية إلى أقوال الابن الذي أكد أن أخته اتصلت بالأب دون إجابة فهرعا للاطمئنان عليه -عائدين من مسقط رأسهما بمحافظة الدقهلية- فوجداه جثة هامدة.

وتبين من معاينة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية أن الجثة لشخص يدعى "عمرو" يبلغ من العمر 65 سنة، بها جروح بالساقين وتبين من فحص مسرح الجريمة اختفاء حافظة نقوده وهاتفه ما يشير إلى أن السرقة وراء ارتكاب الجريمة.

وشكل اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لرصد حركة الدخول والخروج بالعقار محل الواقعة وآخر المترددين على الضحية والوقوف على وجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة للتشريح وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم.