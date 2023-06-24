عصابة النصب على مالكى المحال التجارية في قبضة مباحث القاهرة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابي بالمعصرة تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب على مالكى المحال التجارية ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من مالك أحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم قرر بتضرره من أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" لقيامه بالنصب عليه من خلال إرساله رسالة نصية على هاتفه المحمول تفيد تحويل مبلغ مالى عبر أحد التطبيقات من رقم محدد وحضور أحد الأشخاص وادعائه بأن المبلغ المالى محول لشخصه وقام باستلام المبلغ ، وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب، ولم يتم تحويل ثمة مبالغ مالية على حسابه بالتطبيق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى إن وراء إرتكاب الواقعة شخصان مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما هاتف محمول خاص بأحدهما "المستخدم فى الواقعة" ومبلغ مالى من متحصلات الواقعة .

المتهمان

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.

وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب المحال التجارية ، وأقرا بارتكاب عدد (2) واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.