النيابة تكلف أمن الشرقية بكشف لغز العثور على جثة متحللة بمدينة ههيا

عثر عدد من أهالي مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية ، على جثة لشخص يبلغ من العمر 58 عاما في حالة تحلل بجوار مركز ابو لبده للأشعة بمساكن الكهرباء بمدينة ههيا .

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي ههيا تحت تصرف النيابة العامة والتي كلفت بسرعة كشف ملابسات وغموض الواقعة وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا بإستقبال "محمد ا ح" 58 سنة مقيم ههيا بمحافظة الشرقية "جثة هامدة" في حالة تحلل وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين عثر عدد من أهالي مدينة ههيا علي الجثة في حالة تحلل بجوار مركز ابو لبده للأشعة بمساكن الكهرباء بمدينة ههيا .

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي ههيا تحت تصرف النيابة العامة، والتي كلفت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتحرير محضر بالواقعة.