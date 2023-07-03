بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق القاهرة- الإسماعيلية اتجاه العاشر وتم نقل المصابين الي مستشفي ابن سينا بالعاشر من رمضان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابن سينا باستقبال كل من "محمد م م" 24 سنة مقيم الجيزة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"يوسف ش ا" 23 سنة مقيم الجيزة مصابا باشتباه شرخ بالحوض و"اسلام ا ا"29 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"جمعة م غ" 37 سنة مصابا باشتباه كسر بالضلوع و"السيد ا م" 44 سنة مقيم الفيوم مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"عمر ع م" 27 سنة و"ناصر ع م" 42 سنة و"مصطفي ن ع" 25 سنة و"احمد م ر" 27 سنة و"حسين ر ح" 25 سنة مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق القاهرة- الإسماعيلية اتجاه العاشر وتم نقل المصابين إلي مستشفي ابن سينا بالعاشر من رمضان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.