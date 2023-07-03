بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث إنقلاب تروسيكل بطريق شغفورة الصالحية القديمة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية الجديدة ، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية الجديدة بإستقبال كلا من "السيد ا ع" 33 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"رانيا ح م" 29 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم و"حسن ح ا" 59 سنة مصابا بكدمة بالصدر و"بثينة ع ا" 55 سنة و"رانيا ح ا" 29 سنة و"ريم ا ع" 15 سنة مقيمين شغفورة مصابين ما بعد الإرتجاج وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب تروسيكل بطريق شغفورة الصالحية القديمة وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية الجديدة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.