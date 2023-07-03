عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالشرقية

صدى البلد

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث إنقلاب تروسيكل بطريق شغفورة الصالحية القديمة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية الجديدة ، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية الجديدة بإستقبال كلا من "السيد ا ع" 33 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"رانيا ح م" 29 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم و"حسن ح ا" 59 سنة مصابا بكدمة بالصدر و"بثينة ع ا" 55 سنة و"رانيا ح ا" 29 سنة و"ريم ا ع" 15 سنة مقيمين شغفورة مصابين ما بعد الإرتجاج وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة .

تموين الشرقية: ضبط 4400 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب تروسيكل بطريق شغفورة الصالحية القديمة وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية الجديدة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أصيب 6 أشخاص أجهزة الأمنية الأجهزة الامنية الرعاية الصحية الصالحية الجديدة النيابة العامة تحرير محضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

ترشيحاتنا

5 أسابيع من الإضراب عن الطعام| تدهور حاد في صحة نجل القذافي المحتجز بلبنان

نصبت عليهم في فلوس تأشيرات الحج وهربت| سقوط سيدة الساحل بقبضة الأمن

التطبيق بدأ .. زيادة 25% لـ معاش تكافل وكرامة 2023 رسميًا

شاهد| اشتباكات بالرصاص بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين

أبوالغيط: العملية العسكرية للاحتلال لن تؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف

واشنطن تستغيث بالصين من الديون الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الإجهاد والجفاف

احذروا المكملات الغذائية.. وفاة لاعب كمال أجسام شهير

توقف عن تناوله فورا .. الكولا الدايت تسبب الموت المفاجئ

فساتين أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني |شاهد

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ