عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خيانة مع مرات الأب.. أوراق شاب أمام المفتي بسبب إنهاء حياة آخر

صدى البلد

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، إحالة أوراق المتهم بقتل شاب بـ العمرانية؛ بسبب شكه في علاقة الضحية بزوجة والده، إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأي الشرع في إعدامه.

 

وكشف أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 11730 لسنة 2022، جنايات العمرانية رقم 4722 لسنة 2022، كلي جنوب الجيزة، بعد عرض الأوراق ومطالعتها وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة، المتهم أحمد.ص 27 سنة، فني ألوميتال، بأنه في ليلة 13 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه محمد طه، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله لمظنته في علاقة بينه وبين زوجة والده ورغبة في سرقته؛ وما أن ظفر به بمسكنه تعدى عليه بأداه، مسددا إليه عدة ضربات برأسه؛ فأحدث ما ألم به من إصابات إبانها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية محل الوصف السابق بجنحة سرقة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق، والمملوك للمجني عليه محمد طه محمد حسن بأنه وعقب قتله له بعد أن فتش عن مُراده حتى استولى عليه، وكان ذلك من مسكنه ليلا ثم فَرَّ بالمسروقات هربا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز أداة قطع حديدية، استخدمها في التعدي على المجني عليه بالجريمة محل الوصف السابق بغير مسوغ قانوني، وفي غير حالات الضرورة المهنية أو الحرفية.

خيانة مع مرات الأب المفتي العمرانية محكمة جنايات الجيزة فضيلة المفتي اعدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

خيانة مع مرات الأب.. أوراق شاب أمام المفتي بسبب إنهاء حياة آخر

موضوعات متعلقة

العربية اتفحمت.. تفاصيل مصرع وإصابة 7 على طريق الكريمات في الجيزة

راوده عن نفسه.. اعترافات جريئة لقاتل عجوز الطالبية

5 حالات حرجة.. عطل في لوحة الكهرباء بمستشفى أم المصريين بالجيزة

اخرجوه جثة من تحت القمح.. سقوط حمولة سيارة نقل على تباع بالجيزة

إخماد حريق اندلع في تاكسي خلف مستشفى أم المصريين بالجيزة

إصابة 4 أشخاص بصعق كهربائي في حريق محل أثاث

البنت ماتت وأبوها وأمها وشقيقتها مصابون.. تفاصيل حادث تصادم في الجيزة

قالي ده فيرس.. هيام تطلب الخلع: شوفته بيمارس العادة مع بنات علي النت

ترشيحاتنا

الكويت.. قرار عاجل من مؤسسة البترول بشأن إنتاج النفط

ظهور جين في الأفيال يحمي البشر من السرطان

طلعت عبدالقوي: التحالف الوطني تجربة فريدة وأنفقنا 14 مليار جنيه في 10أشهر

الكل سيموت.. مأساة في أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي بشأن الهجوم المضاد

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لإنهاء الصراع في السودان

الجيش السوداني يكبد مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في أم درمان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ